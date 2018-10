8º dia da Novena de Nossa Senhora Aparecida – Leia mensagem especial de Monsenhor José Maria Araújo

Nesta quarta-feira (10), a Paróquia Cristo Luz dos Povos, em Varginha, celebra o oitavo dia da Novena de Nossa Senhora Aparecida. Este ano o tema reflexivo que está sendo abordado é “Em Jesus, com Maria, restauramos a vida!”. Hoje tem início também a tradicional quermesse ao lado da Matriz, após a celebração da Santa Missa.

Padre Igor, da Matriz do Divino Espírito Santo de Varginha, celebrou o sétimo dia da Novena na paróquia, que foi concelebrado por Monsenhor José Maria Araújo, e explicou aos fiéis que, como exorta o Papa Francisco, “queremos ser uma Igreja-sacramental, fiel, samaritana e servidora, que vai ao encontro dos que vivem nas “periferias existenciais”, onde há sofrimento, solidão e degrado humano.Sejamos, irmãos e irmãs, Igreja-Sacramento, dinamizando o amor e a graça de Deus no mundo como Maria”.

Programação

8º dia – Quarta-feira – 10/10

“Com Maria e Jesus, restaurar a dignidade da vida”

15h e 18h – Recitação do terço na Matriz de Nossa Senhora

19h – Celebração da Santa Missa com oferta de flores

Celebrante: Padre Mário Quirino Rabelo – Paróquia Cristo Bom Pastor de Elói Mendes

Gesto concreto: Produtos de higiene

Convidados: Pastoral do Dízimo, Pastoral Familiar, Encontro de Casais com Cristo (ECC)

Programação 12/10

07h – Santa Missa com os Romeiros à Aparecida e Vicentinos

09h – Recitação do terço com as Equipes de Nossa Senhora

10h – Santa Missa com as crianças, celebrada por Dom Pedro Cunha Cruz, Bispo Diocesano de Campanha

12h – Repique dos finos e fogos

14h – Recitação do terço com o Terço dos Homens

15h – Consagração à Nossa Senhora Aparecida

17h30 – Grandiosa procissão e Santa Missa em honra a Padroeira

Quermesse

A tradicional quermesse da paróquia acontece nos dias 10, 11 e 12 de outubro, todos os dias após a celebração da Missa, ao lado da Matriz, no bairro Nossa Senhora Aparecida. A festa contará com músicas, barracas de comidas e brincadeiras.

Show de Prêmios

No dia 13 acontece o Show de Prêmios. As cartelas serão vendidas após as celebrações nos dias da novena. Para mais informações entre em contato com a secretaria da paróquia pelo telefone (35) 3015-5289.

Mensagem Especial ao CSul

Monsenhor José Maria Araújo, vigário paroquial na paróquia Cristo Luz dos Povos, em Varginha (3223-1595 / 999888175)



Era o ano de 1717. Certo dia, cumprindo a missão, três pescadores profissionais, Domingos, João e Felipe, partiram para o rio Paraíba no norte do estado de São Paulo na busca de peixes. O referido rio na época era muito piscoso. A esperança de uma boa pescaria fazia-os cheios de entusiasmo. Mas, a primeira vista não foi assim. Os peixes, depois de tudo tentarem, não foram capturados. Mas uma surpresa, uma das redes trouxe à eles o corpo de uma pequena estátua de cor negra. Recolheram-na. A Pescaria prossegue, e o que recolheram novamente da rede? Uma cabeça humana, que unida ao corpo antes pescado, compôs muito bem o corpo de uma mulher. Interromperam o trabalho pensativos, e sem resposta, procuraram entender, e, iluminados certamente, disseram: “Nós pescamos a mãe de Jesus, a querida mãe de Deus e Nossa mãe”. Fizeram silêncio, tiraram o chapéu e rezaram uma Ave Maria. Um deles disse: “esta imagem é para dizer-nos que Deus está conosco e a Santa Virgem veio ficar junto com a gente”. E retornaram a pescaria, mas, muito animados. Nova surpresa. Sentiram pesar a rede, que posta fora da água, estava repleta de grandes e bons peixes. Com muita vibração gritaram: “é Nossa Senhora que está pescando com a gente, viva! viva!”. E começaram a cantar louvando a Maria. Ao entardecer, voltaram seus lares, e não somente suas famílias mas toda vizinhança, ficaram edificados com o feliz encontro da imagem de Nossa Senhora. Onde irá permanecer a santa imagem? Foi escolhida a casa de Felipe, onde os devotos se reuniam para oração do terço e meditar a santa palavra. Com o aumento dos devotos, posteriormente foram se construindo oratórios, capelas, igrejas, e nos dias atuais, temos a belíssima Basílica da Mãe, Rainha e Padroeira do Brasil em Aparecida do Norte, que aos domingos recebe aproximadamente 60 mil peregrinos. É um lugar de amor e fé. Em 1980 o Papa João Paulo II abençoou, dedicou e consagrou o Santo Templo. Hoje, ela (Basílica), é o centro de Evangelização e de encontro com Nossa Senhora.

Para concluir digo: Mergulhando no íntimo da espiritualidade de Nossa Senhora, encontramos para nossa vida as seguintes mensagens da mãe Aparecida:

-Obedecer a voz de Deus: “Faça o bem! Não faça o mal!”.

-Empenhe-se em construir o mundo de amor e da paz.

-Viver como irmãos e não na escravidão.

-Administrar E servir o Reino de Deus.

-Coloque em sua vida o “jeito” (que é um amor cristão).

-Deus quer uma igreja simples e pobre – Igreja Missionária.

-Cada família e comunidade seja Sacramento(Isto é, um sinal de vida e paz)

Feliz dia 12/10/2018 – Tudo com Jesus! Nada sem Maria!

Fotos do 7º dia da Novena celebrado por Padre Igor, da Matriz do Divino

