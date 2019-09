6ª Passarela do Bem terá presença vip de Sheila Melo

Renda do evento será revertida ao Lar São Vicente de Paulo

A moda é o reflexo dos costumes e crenças de um povo ou um determinado grupo. O termo é muito usado para designar uma forma de se vestir que é comum para muitos ou apreciada por muitas pessoas. E a moda nunca foi tão valorizada e apreciada como nas últimas décadas. Mas ela também pode ser mais ao se transformar em um momento de engajamento social.

Nesse sentido, em Varginha, pelo sexto ano consecutivo, a Ouseuse, em parceria com a Carla Moreira, realiza o Passarela do Bem. “As pessoas gostam muito de conferir as novidades da moda pessoalmente. Então, a Passarela do Bem é uma maneira de mostrar as últimas tendências de forma solidária. É um casamento que deu certo!”, explica Elisete Ribeiro, proprietária da Ouseuse Varginha.

Elisete explica que, este ano, toda a renda do evento será destinada ao Lar São Vicente de Paulo de Varginha, entidade que atende, atualmente, 60 idosos, sendo 18 homens e 42 mulheres. “O Lar São Vicente é uma instituição que possui um alto custo mensal e depende muito da ajuda da comunidade para dar apoio físico e psicológico aos seus assistidos”, completa Elisete.

Presenças VIPs

A ex-dançarina do É o Tchan!, Sheila Mello, terá presença garantida na Passarela do Bem. A atriz, que hoje é estudante de psicologia, ficou nacionalmente conhecida ao ser escolhida para substituir Carla Perez como a loira do Tchan. Também irá contar com as presenças de Amanda Pascoaleto, modelo e dançarina do Programa do Ratinho, e Adriana Torres, modelo e personal trainer.

Jantar e Baile

Após o desfile da moda verão 2020, haverá um jantar com massas e um baile com a Elétrica Banda Show. Para quem quiser curtir a noite, o convite custa R$ 80,00, e pode ser adquirido na loja Ouseuse Varginha, na Av. Presidente Antônio Carlos, 378, Centro. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (35) 3214-7372.

Serviço

Evento: 6ª Passarela do Bem

Data: 26 de setembro

Horário: 20h

Local: Salão de Eventos Fly

Convites: R$ 80,00

Informações: (35) 3214-7372