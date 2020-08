61 profissionais da saúde em Varginha já testaram positivo para Covid-19

Pin Compartilhar 0 Compart.

Informação foi divulgada pela Secretaria Municipal de Saúde.

Redação CSul/Foto: Reprodução CSul

A Secretaria Municipal de Saúde de Varginha divulgou nesta quarta-feira (5), um boletim contabilizando o número de profissionais da área da saúde que já foram contaminados pela Covid-19. Ao todo, 61 pessoas ligadas à saúde foram infectadas pela doença.

Segundo o secretário municipal de saúde, Luiz Carlos Coelho, dos 61 casos confirmados, 34 são do serviço público e 14 do sistema privado de saúde. Outros quatro profissionais não são de Varginha, no entanto, trabalham na cidade.

Ainda conforme o boletim, 11 pacientes voltados à este quadro estão em monitoramento e/ou tratamento, sendo sete hospitalizados e quatro em isolamento domiciliar.

Confira mais detalhes no boletim abaixo: