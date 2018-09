5ª Passarela do Bem será realizada em prol da Pró-Rim

Com o mote “Solidariedade nunca sai de moda”, será realizada em Varginha, a quinta edição da Passarela do Bem, com o objetivo de arrecadar fundos para a Associação de Renais Crônicos e Transplantados Renais de Varginha e Região (Pró-Rim).

Realizada pela Ouseuse Varginha (moda íntima), Bonfim (calçados) e Carla Moreira (moda feminina), haverá desfile com novidades da coleção primavera/verão 2018/2019.

Além de ficar por dentro das novidades da moda para a estação mais esperada pelos brasileiros, a pessoa irá participar de um jantar com comida de boteco e de um baile animado pela Elétrica Banda Show.

“Será um momento de descontração e diversão, mas o principal é que iremos ajudar uma entidade importantíssima para Varginha e região”, comenta Elisete Cristina Ribeiro, proprietária da Ouseuse Varginha.

Toda a renda obtida com a venda dos ingressos será revertida para a Pró-Rim. Para os interessados, os ingressos estão à venda na Ouseuse Varginha, na Calçados Bonfim, na Carla Moreira e na Pró-Rim.

A 5ª Passarela do Bem será realizada no dia 21 de setembro, às 20h 30, no Salão de Eventos Fly (Av. Francisco Gonçalves Valim, 730 – Resende – Varginha).

Pró-Rim

A Associação de Renais Crônicos e Transplantados Renais de Varginha e Região (Pró-Rim) é uma associação beneficente que presta assistência a pacientes renais e seus familiares. Também faz campanhas para conscientizar as pessoas sobre a importância da prevenção das doenças renais e para aumentar o número de doações de órgãos. A entidade surgiu há 10 anos, como forma de suprir as necessidades de familiares e doentes, seja na hemodiálise ou na espera de transplante, e não tinham um local para buscar apoio e informação.

A associação é constituída por voluntários que doam um pouco do seu tempo para melhorar a qualidade de vida dos pacientes. Todos os voluntários trabalham sem remuneração ou concessão de vantagens. Para dar suporte aos pacientes e suas famílias, a Pró-Rim depende de doações da comunidade.