5ª da Boa Música reúne bandas em live na noite de hoje

Nesta quinta-feira (23), a partir das 20h, o 5ª da Boa Música reúne algumas bandas que tocaram no projeto para um live que será transmitida pela fanpage no Facebook www.facebook.com/5adaboamusica e ainda pelo site varginhacultural.com.br.

Cada grupo terá cerca de 30 minutos e fará a apresentação direto da casa dos integrantes para não gerar aglomerações. O público poderá interagir por meio de comentários na rede social, fazendo perguntas ou sugerindo músicas para as bandas. Esta é a primeira iniciativa do 5ª da Boa Música neste sentido e, caso obtenha êxito, continuará até o retorno dos shows na Estação Ferroviária.

De acordo com o diretor-superintendente da Fundação Cultural, Lindon Lopes, “queremos que os fãs matem um pouco a saudade do 5ª da Boa Música neste período de isolamento e tenham a oportunidade de assistir aos artistas que já passaram por aqui. Nesta primeira edição, teremos três grupos e as próximas apresentações terão a mesma metodologia que é seguida pelo projeto: as bandas interessadas em participar deverão entrar em contato pelo WhatsApp (35) 3690-2700 ou fazer o cadastro pelo site varginhacultural.com.br”.

O 5ª da Boa Música é uma iniciativa da Prefeitura de Varginha, com organização da Fundação Cultural, e já conta com mais de 10 anos de história.