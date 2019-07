5ª da Boa Música faz tributo ao Black Sabbath para celebrar Dia Mundial do Rock

Em comemoração ao Dia Mundial do Rock (13/07), o projeto 5ª da Boa Música apresenta a banda Doomsday, que fará um tributo ao Black Sabbath. O público vai curtir muito heavy metal nesta quinta-feira (11), a partir das 20 horas, na plataforma de embarque da antiga Estação Ferroviária de Varginha.

A Doomsday surgiu no início dos anos 2000, na cidade de Monsenhor Paulo. É formada por José Claudio (Zé) – vocal, Gustavo Ruz – guitarra, Eric (Bode) – bateria e Amaury – contrabaixo. Na época, garotos ávidos por Heavy Metal não se contentaram apenas em ouvir, mas quiseram homenagear seus ídolos, tocando suas canções favoritas.

Marcando presença em diversos eventos, dos quais se destacam o Roça n’ Roll (Varginha) e o Encontro Sul Mineiro de Metal (Monsenhor Paulo), cujo headliner fora o ANGRA – o grupo teve um hiato, voltando posteriormente como Tributo ao Black Sabbath. Assim como o lendário time de Tony Iommi, a Doomsday teve certa rotatividade de membros – mantendo sempre os laços de amizade. O baterista Eric é o único remanescente da formação original.

Passando por diversos eventos (Covernation IV e V, Tonelada 4, Varginha Metal Union, VII Varginha Motor Fest, etc.) e inúmeros bares dedicados ao rock, a banda Doomsday segue homenageando os pais do metal.

Com a apresentação, o 5ª da Boa Música chega a edição nº 352. O evento é realizado pela Prefeitura de Varginha, por meio da Fundação Cultural. Conta com o apoio da Guarda Civil Municipal e da Polícia Militar, que garantem a segurança do público.

Doomsday nas redes

• Facebook: www.facebook.com/bandadoomsday/

• Instagram: www.instagram.com/doomsday_black.sabbath/

• Youtube: www.youtube.com/channel/UCGUurqI_xlB0UFu_FypHCqA

• Site: www.doomsday.com.br

5ª mais segura!

No início do ano, a Fundação Cultural de Varginha firmou parceria com a Polícia Militar e a Guarda Civil Municipal, para garantir a alegria e segurança dos varginhenses durante o 5ª da Boa Música.

O CSul vem anunciando semanalmente, as facas, canivetes, facões e drogas que foram apreendidas durante o evento, sinal de trabalho intenso entre os policiais e guardas.

Todos que entram no local estão sendo revistados pelos policiais, o que facilita as apreensões e garante maior segurança de quem vai curtir o som do 5ª.

Além dos policiais fixos, viaturas fazem a ronda no entorno da Estação Ferroviária, durante todo o evento.

Câmeras foram instaladas e estão interligadas ao Centro de Operações da GCM. Além disso, local recebeu nova iluminação.