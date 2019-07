5ª da Boa Música é opção de cultura, lazer e convivência

Sucessos como Paranoid, Iron Man e War Pigs embalaram o 5ª da Boa Música na noite desta quinta-feira (11), com show da banda Doomsday, de Monsenhor Paulo. Os músicos fizeram um tributo ao Black Sabbath, grupo inglês reconhecido como precursor do Heavy Metal.

O público lotou a Estação Ferroviária para curtir as duas horas de show. No palco estiveram José Cláudio (Zé) – vocal, Gustavo Ruz – guitarra, Eric (Bode) – bateria e Amaury – contrabaixo. “Tocar no 5ª da Boa Música foi uma experiência enriquecedora e muito divertida. Foi extraordinária a resposta do público! Agradecemos toda equipe organizadora da Fundação Cultural e esperamos voltar no ano que vem para tocar novamente”, destaca o vocalista José Cláudio.

O publicitário Alexandre Diniz estava acompanhado da esposa Maricy e eles levaram as filhas Alice, de cinco anos, e Cecília, de 1 ano e 2 meses. “Sempre trago minhas filhas, porque acho o 5ª da Boa Música o lugar mais cultural de Varginha. Me senti muito tranquilo com a segurança. O evento estava muito bem organizado e a banda foi excelente”, afirmou o publicitário.

A Guarda Civil Municipal e a Polícia Militar garantiram a segurança do público. Para entrar no local da apresentação, todos tiveram que passar por revista pessoal, o que já vem sendo feito pela Guarda desde o início deste ano. A PM fez o policiamento na área externa da Estação.

Para o diretor-superintendente da Fundação Cultural, Lindon Lopes, é uma satisfação ver junto ao público a presença de famílias, crianças e a melhor idade. “O intuito do projeto é que a Estação Ferroviária seja um local de convivência com a boa música, a arte e a cultura”, reforça Lindon Lopes.

Esta foi a 352ª edição do projeto, que em agosto completa 10 anos de história. A realização é da Prefeitura de Varginha, por meio da Fundação Cultural. As bandas interessadas em se apresentar no local devem fazer o cadastro no site www.fundacaoculturaldevarginha.com.br/cadastrodebandas.

Mais informações podem ser obtidas pelo (35) 3690-2705 ou pelo e-mail eventos@fundacaoculturaldevarginha.com.br.

Mais fotos podem ser acessadas pelo www.facebook.com/5adaboamusica.