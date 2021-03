5ª da Boa Música desta semana é com Mayara Blanco e Vanderson Lopes

Diário Correio do Sul transmite evento através de nossa página no Facebook.

Releituras de sucessos da MPB, Samba, Bossa Nova e Rock farão parte do repertório do 5ª da Boa Música desta semana. O show fica por conta de Mayara Blanco (voz e violão), Vanderson Lopes (voz e violão) e Rogério Macedo (washboard). A apresentação será transmitida pelas redes sociais nesta quinta-feira (18), a partir das 20h.

Bastante conhecidos no meio musical de Varginha e região, os músicos vão interpretar canções de Pitty, Clara Nunes, Tim Maia, dentre outros, proporcionando uma noite bem eclética e que vai marcar o aniversário da cantora Mayara Blanco.

O público poderá assistir à live pelo Facebook e YouTube Varginha Cultural. O projeto conta com o apoio, divulgação e retransmissão pelo Facebook do Blog do Madeira, Café Mutuca, Diário Correio do Sul, Noticiando Varginha, Rádio Clube FM, Rádio Clube FM Sul de Minas, Rádio MG1, Rádio Melodia FM, Rede Mais / Record TV, SOS Varginha, TV Princesa, Up Varginha, Varginha Digital, Varginha Online, Rádio Lírio Online e Webrádio Vitrola do ET. O 5ª da Boa Música conta ainda com o apoio e divulgação da EPTV Sul de Minas, Folha de Varginha, Gazeta de Varginha e Rádio Itatiaia Sul de Minas, além de outros veículos de imprensa da região.

Esta é a edição nº 408 do 5ª da Boa Música, que é realizado pela Prefeitura de Varginha, com organização da Fundação Cultural. A iniciativa já conta com 11 anos de história e, desde 2020, acontece por meio de lives transmitidas de um estúdio montado no Museu Municipal.

Fonte e foto: Ascom Fundação Cultural de Varginha