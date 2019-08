5ª da Boa Música completa 10 anos e traz show com Sissibonaflá

Para comemorar os 10 anos de 5ª da Boa Música, a Prefeitura de Varginha e Fundação Cultural apresentam a banda Sissibonaflá nesta quinta-feira (08/08), a partir das 20h. Ela foi umas das primeiras a apoiar e a se apresentar no projeto criado no dia 13 de agosto de 2009. Nesta uma década, um dos grupos de maior prestígio da região, já agitou o público por 20 vezes, atraindo sempre uma multidão de fãs. A primeira apresentação aconteceu no dia 26 de novembro de 2009.

No palco montado na plataforma de embarque da antiga Estação Ferroviária de Varginha para a edição nº 356, Roger Figueiredo (baixo, teclado e vocal), Alexandre Zalê (guitarra) e Rodrigo Abreu (bateria) prometem marcar o aniversário de 10 anos do 5ª com um repertório de Classic Rock, Pop Rock nacional e internacional, além de músicas autorais.

“O projeto 5ª da Boa Música se tornou referência nacional ao apoiar, divulgar e valorizar a produção musical de Varginha e região. Além disso, proporciona de forma gratuita, todas as quintas-feiras, um espaço de lazer e entretenimento para os varginhenses, que tem no projeto um local para trazer a família e os amigos para se divertir”, destaca Lindon Lopes, diretor-superintendente da Fundação Cultural.

Em 2018, a Fundação Cultural lançou uma revista que fez um resgate das edições que aconteceram de 2009 a 2017. Ela pode ser lida online no site bit.ly/revista5adaboamusica.