4ª Manhã de Recreação acontece no sábado no bairro Carvalhos

No próximo sábado (31), o bairro Carvalhos recebe a 4ª Manhã de Recreação do Projeto Criança Feliz. Entre 8h e 12h, na Cemei Reino dos Carvalhos, vários serviços e brincadeiras serão disponibilizadas para as crianças, gratuitamente.

Pipoca, piscina de bolinha, algodão doce, gincanas, pula pula prometem divertir a criançada. Além disso, haverá corte de cabelo, aferição de pressão, massagem, limpeza de pele e inscrição para CPF para toda a população do bairro e visitantes.

Redação CSul – Iago Almeida / Foto: Divulgação