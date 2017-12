4ª Feira Natalina de Artesanato teve início na manhã de hoje na Estação Ferroviária

Iniciou-se hoje, dia 20 de dezembro, às 9h, mais uma edição da Feira Natalina de Artesanato, na Estação Ferroviária. Nesta edição estão confirmadas as presenças de cerca de 50 artesãos filiados às associações Assoart, Aminarte, Ass. Dos Aposentados, Ass. Janet Finatti, Avec e também do CDCA.

A Feira contará com uma apresentação especial do Projeto 5ª da Boa Música, com o cantor Vanderson Lopes e convidados, em um tributo a Zé Ramalho, a partir das 20h. Já na sexta a animação fica por conta da Estação do Samba Especial, com o grupo Sambalanço, que trará um repertório variado de samba, choro, frevo, bossa nova, forró e MPB, também a partir das 20h.

De acordo com o diretor superintendente da Fundação Cultural de Varginha, Leandro Acayaba: “A Feira de Artesanato é um ótimo incentivo para as artesãs, que ganham um espaço para divulgação dos seus trabalhos manuais e podem vender seus produtos ao consumidor final. É uma grata satisfação abrir este espaço para os artistas de Varginha.”

Fonte: Marketing Cultural FCMV / Foto: Reprodução