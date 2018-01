A 3º edição do projeto “Me Leva pra Casa” será realizada no dia 27 de janeiro, das 9h às 13h, no estacionamento do Shopping de Varginha. O objetivo do evento, que é gratuito, é promover a adoção de cães SRD (Sem Raça Definida).

O Shopping fica à Av. Humberto Pizzo, 999, Bairro Jardim Petrópolis, em Varginha.

Fonte: Blog do Madeira / Foto: Reprodução/Divulgação