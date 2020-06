3º Congresso Internacional de Psicanálise: evento da Pós-Graduação do Grupo Unis debate efeitos clínicos da pandemia

Pin Compartilhar 0 Compart.

No dia 20 de junho o programa de Pós-Graduação em Psicanálise do Grupo Unis realiza o 3º Congresso Internacional de Psicanálise. Nesta edição serão debatidos “Os efeitos técnicos e clínicos da crise atual”.

Organizado pelo Prof. Janilton Gabriel de Souza, a ideia do congresso surgiu de uma conversa com o professor e psicanalista francês Dr. Benoît Le Bouteiller frente ao momento inusitado que estamos vivendo a partir da pandemia e o consequente isolamento social. “A ideia era refletir os efeitos do contexto no adoecimento psíquico e na própria clínica que teve que se adequar para a única possibilidade, o ambient e online”, explicou o Prof. Janilton.

Foram abertas inscrições para a submissão de trabalhos científicos e o Prof. Benoît encaminhou o convite para psicanalistas de vários países. “Para nossa surpresa recebemos muitos trabalhos e dada a importância do tema resolvemos fazer uma edição a cada mês. Já tivemos participações de psicanalistas da França, México, Estados Unidos e nesta terceira edição teremos um convidado do Marrocos, Jalil Bennani. Ele é um importante psicanalista em seu país, autor de vários livros e trabalhos”, destacou o Prof. Janilton.

De acordo com o professor e psicanalista, o programa de Pós-Graduação em Psicanálise entende que essa é uma oportunidade de levar aos alunos reflexões para atuarem neste contexto de pandemia, assim como para toda a comunidade. “Essa proposta já faz parte da pós-graduação, onde o aluno tem várias ofertas de aprendizado seja por seminários de pesquisa, simpósio s, congressos e aulas magnas com psicanalistas de vários lugares do mundo. Além da imersão através do intercâmbio na Argentina, um dos países em que mais se estuda psicanálise na América. Tudo isso contribui para que o aluno de psicanálise tenha uma vasta experiência e novos recursos para pensar a subjetividade do seu tempo”, ressaltou o Prof. Janilton.

O 3º Congresso Internacional de Psicanálise irá abordar temas da experiência singular do consultório, narradas pelo psicanalista marroquino Jalil Bennani, falando dessa mudança do presencial para a modalidade online. Além disso, uma equipe de Viçosa (MG) irá contar como eles têm sustentado o atendimento online, que antes ocorria através de atendimentos presenciais e coletivos em um ambulatório.

Outra experiência contada no evento será de uma equipe de psicanalistas de Belo Horizonte, que fazem atendimentos gratuitos através do projeto Flores do Morro, que atende principalmente mulheres idosas de uma favela de BH. “Desde de que a quarentena começou o projeto tem tido uma movimentação para conseguir equipamentos e internet para conseguir atender essas mulheres, razão pela qual estes congressos sempre vêm divulgando os meios de doação, mas para ajudar ainda mais, nessa edição resolvemos que aqueles que fossem se inscrever poderiam já contribuir com um valor. A ideia é custear o congresso e o dinheiro levantado doações para o projeto Flores do Morro”, concluiu o Prof. Janilton.

O 3º Congresso Internacional de Psicanálise acontece no dia 20 de junho, a partir das 9h. As vagas são limitadas e os interessados podem se inscrever clicando aqui.

Fonte e foto: Unis