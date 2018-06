3ª Noite de Caldos do Espaço Cultural Dom acontece no Mont Serrat neste sábado

Neste sábado (9), das 19h30 às 23 horas acontece a 3ª Noite de Caldos do Projeto Espaço Cultural Dom, na Escola Estadual Professor Antônio C. de Carvalho, no Mont Serrat.

São 3 caldos por R$ 10,00. Os ingressos podem ser adquiridos antecipadamente com Apoliano de Jesus Rios pelo telefone (35)98883-9722, ou na noite do evento.

Além de Caldos de Feijão, Mandioca e Canjiquinha, ainda estarão a venda Churrasquinhos e refrigerantes.

Espaço Cultural Dom

A Associação Espaço Cultural DOM é uma sociedade civil, sem fins lucrativos, que desenvolve atividades como teatro, dança de rua, informática e capoeira, sendo todas as atividades gratuitas e abertas a toda população. O projeto acontece todos os sábados, durante o dia, na Escola Estadual Prof. Antônio Correa de Carvalho no Bairro Mont Serrat, em Varginha.

Contatos: espacoculturaldom@gmail.com

Redação CSul – Iago Almeida