2ª Companhia Especial de Operações Aéreas finaliza curso

Na última terça-feira (20), a 2ª Companhia Especial de Operações Aéreas – CEOA / BOA–em Varginha, finalizou a segunda fase do Curso de Tripulantes Operacionais e Técnico de Apoio de Solo e Suprimentos Aeronáuticos.

A turma de militares, em período supervisionado, possui oito integrantes, todos militares integrantes do 6º COB. Após a primeira fase de formação teórica, foram 15 dias de treinos práticos, utilizando a aeronave.

Dentre as atividades de socorro, destacaram-se a utilização da técnica do Mac Guire, técnica de rapel de extração, prática de combate a incêndios florestais, por meio de lançamento de água, utilizando uma bolsa de água com 500 litros.

Também foram treinados içamento de carga em rede específica, uso do cesto de resgate em local de difícil acesso, embarque e desembarque em voo pairado, uso do guincho elétrico da aeronave, utilização da maca sked e pousos em locais restritos.

Ao todo são 22 matérias, 60 dias de curso e muita técnica na arte de voar para salvar.

O Comandante da 2ª CEOA, Cap BM Nelson, enfatiza que o curso é de suma importância devido à complexidade das atividades aéreas e o elevado risco para a tripulação, sempre como o foco na segurança de voo, sendo várias técnicas desenvolvidas pelos militares do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais.