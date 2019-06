24º BPM realizará Gincana de Prevenção às Drogas

Nesta quarta-feira (26), representantes da Associação Comercial de Varginha – ACIV, e os Sargentos Daniela e Cleber, da Polícia Militar, se reuniram para fechar parceria em uma gincana que será realizada pela Polícia Militar.

No dia 03 de julho às 8h30, será realizada no 24º Batalhão de Polícia Militar, uma Gincana de Prevenção às Drogas, para alunos de diversas escolas públicas de Varginha.

Serão distribuídos lanches para as crianças, que realizarão diversas atividades. Para os vencedores, como prêmio, a ACIV doará um combo de pipoca e refrigerante à 20 alunos que irão ao cinema com representantes da Polícia Militar.

“Para a ACIV, essa causa social, que visa estimular e incentivar os jovens a se distanciarem do perigo das drogas é de suma importância, um dos objetivos também defendidos por esta entidade,” concluiu Anderson de Souza Martins.