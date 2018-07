24º BPM realiza sonho de jovem de conhecer a unidade

Na última semana, o 24° Batalhão da Policia Militar recebeu a visita do jovens Ygor Rodrigues dos Santos e Maria Fernanda da Costa Santiago, na sede da unidade, em Varginha.

Além de conhecer as atividades rotineiras da Polícia Militar, eles tiveram a oportunidade conhecer o Canil e o Tático Móvel.

Objetivo da visita de Ygor nas dependências do 24° BPM foi de realizar um sonho do jovem, de conhecer o Batalhão de Polícia Militar de Varginha, os policiais militares, bem como agregar conhecimentos sobre a profissão.

A 3° Sgt PM Paula, da Assessoria de Comunicação do 24° BPM, de Varginha, recebeu os visitantes e com grande satisfação apresentou todo o Batalhão e suas diversas atividades.

Na oportunidade, os jovens receberam demonstrações da dinâmica de atendimento de ocorrências, pela Central de Operações da Polícia Militar, COPOM, desde o recebimento de ligações pelo telefone emergencial da PM, 190, até o despacho e atendimento das viaturas às necessidades da comunidade.

Ygor e Maria Fernanda também compareceram à 207ª Cia Tático Móvel, O 3º Sgt Santana explicou como é o treinamento de um policial militar, o que deixou o casal cheio de entusiasmo e admiração.

Para fechar o passeio com chave de ouro, os visitantes visitaram o Canil do 24° BPM, tendo a satisfação de conhecer os cães policiais e onde é feito todo o treinamento com os animais e também conhecer a viatura policial e seus equipamentos para o serviço operacional.

“Senti uma emoção muito grande, foi muito bom realizar esse sonho de criança e ver os equipamentos que os policiais militares usam, pois sempre quis conhece-los” afirmou Ygor cheio de alegria e gratidão.

Ao final os aventureiros agradeceram a receptividade de todos os policiais militares do 24° BPM e ainda fizeram grande amizade com todos que tiveram a oportunidade de conhecer.