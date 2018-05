Os polícias militares do 24º Batalhão de Varginha e a Associação Feminina de Assistência Social – AFAS, realizaram homenagem às mães das crianças do Centro Municipal de Educação Infantil – CEMEI no bairro Novo Tempo.

Evento contou com a presença de 160 mães, e como forma de celebrar esta data, elas foram presenteadas com brindes e homenageadas com um vídeo motivacional.