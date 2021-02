24º Batalhão da Polícia Militar lança ‘Operação Impacto I’

De acordo com a Polícia Militar, a operação será realizada em toda área de cobertura do 24º Batalhão e também rotas do 6º RPM, localizado em Lavras.

Foi lançada nesta segunda-feira (15) no 24° BPM/6° Região da Polícia Militar, a “Operação Impacto I” com o objetivo de aumentar o policiamento em pontos estratégicos, a fim de promover a segurança e a tranquilidade da comunidade, com ações pautadas nos princípios da antecipação e visibilidade, para assim, garantir a preservação da ordem pública.

De acordo com a Polícia Militar, a operação será realizada em toda área de cobertura do 24º Batalhão e também rotas do 6º RPM, localizado em Lavras.

Ainda conforme a PM, as atividades iniciadas nesta segunda, são ações já rotineiras, porém de forma intensificadas, afim de inibir e coibir à criminalidade no Sul de Minas.