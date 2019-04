21ª Campanha Nacional de Vacinação contra a influenza teve início hoje

O início da Campanha Nacional de vacinação contra o Influenza foi antecipado para o dia 10 de abril , após articulação do Ministério da Saúde com o Instituto Butantã, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). A Campanha segue até o dia 31 de maio de 2019 , sendo o 04 de maio , o Dia de M obilização Nacional .

A Novidade fica por conta da ampliação do limite de idade no público infantil. Até o ano passado , o imunizante era aplicado apenas nas crianças de até 4 anos 11 meses e 29 dias. Agora, aquelas com até 6 anos incompletos podem tomar sua dose nos postos de saúde.

No período de 10 a 19 de abril a vacinação contra influenza atenderá em todo país, crianças de 6 meses até 5 anos, 11 meses e 29dias e gestantes. Neste período também ocorrerá à atualização da Caderneta de Vacinação conforme a situação vacinal encontrada e as indicações do Calendário Nacional de Vacinação.

QUANDO E COMO VAI ACONTECER A VACINAÇÃO NO MUNICÍPIO

Em Varginha a Campanha de Vacinação contra a Influenza, que envolverá cerca de 120 profissionais da saúde,vai acontecer no período de 10 de abril a 31 de maio na região urbana de Varginha e estará disponível em todas as Unidades de Saúde com salas de vacina. QUADRO I E QUADRO II

Vacinação de Crianças

Varginha vai adotar estratégia nova esse ano para crianças com 6 meses a 5anos 11 meses e 29 dias que acontecerá no sábado, 13 de abril, conforme Quadro III. O objetivo principal é facilitar para que os pais que trabalham, possam levar os seus filhos no dia.

Meta

O público prioritário, portanto, representarão aproximadamente 35.913 mil pessoas. A meta é vacinar, pelo menos, 90% dos grupos elegíveis para a vacinação.

O município vai receber as doses de vacinas, divididos em seis lotes , conforme liberação do Ministério da Saúde. O município já recebeu 3 lotes , o que corresponde a 15 mil doses.

Objetivos

Reduzir as complicações, as internações e a mortalidade decorrentes das infecções pelo vírus da influenza, na população alvo para a vacinação.

GRUPOS PRIORITÁRIOS PARA A VACINAÇÃO – QUEM VAI SER VACINADO

Na campanha, serão vacinados os integrantes do grupo prioritário formado por:

Pessoas com 60 anos ou mais de idade;

Trabalhadores de saúde: Todos os trabalhadores de saúde dos serviços públicos e privados, nos diferentes níveis de complexidade;

Crianças na faixa etária de seis meses até 5 anos (5 anos, 11 meses e 29 dias);

Gestantes: todas as gestantes em qualquer idade gestacional.

Puérperas:todas as mulheres no período até 45 dias após o parto estão incluídas no grupo alvo de vacinação.

Professores: Escolas Públicas e Privadas que estejam na ativa.

Pessoas privadas de liberdadee funcionários do sistema prisional,

Adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade sob medidassocioeducativas deverão receber a vacina influenza.

Os gruposportadores de doenças (com relatório médico): crônicas, não transmissíveis e outras condições clínicas especiais independente da idade, (conforme indicação do Ministério da Saúde em conjunto com sociedades científicas). QUADRO IV

COMO ACONTECERÁ A CAMPANHA

Neste ano a estratégia será realizada considerando, momentos específicos para a mobilização da população para a vacinação, a saber.

No período de 10/04 a 19/04 : vacinação contra influenza, em todo país, de crianças de 6 meses até 5 anos, 11 meses e 29 dias e gestantes e, também ocorrerá à atualização da Caderneta de Vacinação conforme a situação vacinal encontrada e as indicações do Calendário Nacional de Vacinação.

: vacinação contra influenza, em todo país, de crianças de 6 meses até 5 anos, 11 meses e 29 dias e gestantes e, também ocorrerá à atualização da Caderneta de Vacinação conforme a situação vacinal encontrada e as indicações do Calendário Nacional de Vacinação. No sábado 13/04 em Varginha vai realizar a vacinação, para crianças de 6 meses até 5 anos, 11 meses e 29 dias e gestantes e, também ocorrerá à atualização da Caderneta de Vacinação conforme a situação vacinal encontrada e as indicações do Calendário Nacional de Vacinação.

vai realizar a vacinação, e gestantes e, também ocorrerá à atualização da Caderneta de Vacinação conforme a situação vacinal encontrada e as indicações do Calendário Nacional de Vacinação. No período de 22/04 a 31/05 , vacinação de todos os grupos prioritários em todo o país e, também continuara a atualização da Caderneta de Vacinação de crianças de 6 meses até 5 anos, 11 meses e 29 dias e gestantes, conforme a situação vacinal encontrada e as indicações do Calendário Nacional de Vacinação.

, vacinação de todos os grupos prioritários em todo o país e, também continuara a atualização da Caderneta de Vacinação de crianças de 6 meses até 5 anos, 11 meses e 29 dias e gestantes, conforme a situação vacinal encontrada e as indicações do Calendário Nacional de Vacinação. O Dia ‘D’ de mobilização nacional ocorrerá no sábado, dia 04 de maio, (para todos os grupos prioritários).

INFORMAÇÕES PARA A POPULAÇÃO

Quais documentos levar

Caderneta de Vacinação da criança e do adulto;

Professores na ativa: Os professores deverão procurar a Unidade de Saúde com o Crachá e/ou comprovante assinado pela Diretora da escola que leciona.

Os professores deverão procurar a Unidade de Saúde com o Crachá e/ou comprovante assinado pela Diretora da escola que leciona. Puérperas, deverão apresentar qualquer documento que comprove a gestação (certidão de nascimento e/ou, cartão da gestante e/ou, documento do hospital onde ocorreu o parto, entre outros), durante o período de vacinação.

PRESCRIÇÃO MÉDICA

Pacientes crônicos: A vacinação deste grupo deve ser realizada em todos os postos de vacinação. No entanto, mantém-se a necessidade de prescrição médicaespecificando o motivo da indicação da vacina, que deverá ser apresentada no ato da vacinação.

Nota

Pacientes já cadastrados em programas de controle das doenças crônicas do Sistema Único de Saúde (SUS) devem se dirigir aos postos que estão cadastrados para receberem a vacina. Caso no local de atendimento onde são atendidos regularmente não tenha um posto de vacinação, devem buscar a prescrição médica na próxima consulta que estiver agendada, visando garantir esse documento com antecedência, para evitar filas no período da vacinação.

Pacientes que são atendidos na rede privada ou conveniada , também devem buscar a prescrição médica com antecedência, junto ao seu médico assistente, devendo apresentá-la nos postos de vacinação durante a realização da campanha de vacinação.

Reforçamos a importância para o comparecimento no dia “D”, 04 de maio , pois nesta data, as unidades de saúde ficarão abertas durante todo o dia para vacinar a população que pertence aos grupos recomendados pelo Ministério da Saúde.

Grupos prioritários N % Crianças (6m a menores de 2 anos) 15977 6,2 Crianças (2 a 4anos) 32322 12,6 Crianças (5anos) 11298 4,4 Trabalhador da Saúde 16343 6,4 Gestantes 7990 3,1 Puerperas 1316 0,5 Indígenas 0 0,0 Idosos 107475 41,8 Comorbidades 51068 19,9 Professores 10272 4,0 Privados de liberdade Adolecentes e jovens sob medida socioeducativa 2109 0,8 Funcionários do Sistema Prisional 772 0,3 Total 256942 100,0

Fonte: Prefeitura de Varginha