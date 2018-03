1º Encontro Regional de Fuscas será em maio, em Varginha

O 1º Encontro Regional de Fuscas e Veículos Derivados a Ar, será no dia 20 de maio, das 9h às 16h, em Varginha.

A exposição será realizada na Praça da Fonte, Praça do ET, Praça José de Resende Paiva (rua do Bar Capitólio) e parte da Av. Rio Branco (entre a Rui Barbosa e Av. São José).

Os donos dos primeiros 150 veículos que chegarem serão presenteados com um kit exclusivo.

O presidente do Varginha Fusca Clube, Rogério Galanti, disse que o objetivo é reunir os amantes dos veículos VW refrigerados a ar (sem radiador) e promover um evento familiar que traga boas recordações aos visitantes. “A cultura dos carros refrigerados à ar vem crescendo a cada dia. Veículos que fizeram e ainda fazem parte da história de muita gente vão estar expostos no dia do encontro. Comunidades são criadas, eventos são realizados, tudo envolvendo este universo. Teremos belíssimos exemplares de Fuscas, Kombis, Variants, Karmann Ghias, enfim, modelos muito variados”, informa Rogério.

O evento é uma realização do Varginha Fusca Clube em parceria com Fundação Cultural do Município de Varginha.

Para mais informações ligue (35) 9.8838-7795 (Rogério).

Fonte: Blog do Madeira / Foto: Reprodução