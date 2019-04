1º Domingo no Zoo atrai cerca de 50% de público a mais do que nos outros domingos

O 1º Domingo no Zoo, que ocorreu no último domingo de março (31), foi um sucesso de acordo com a Direção do Parque Zoobotânico Dr. Mário Frota. Teve atrações extras de manhã e à tarde.

“O passeio com a bióloga” e a “Oficina de artes” atraíram os visitantes. O diretor do Zoológico, veterinário Marcos Mina, afirma que houve cerca de 50% a mais de público do que nos outros domingos. “Tanto o passeio pelo Zoológico com a bióloga como a oficina de artesanato ficaram lotados”, revela.

Era necessária inscrição prévia, mas como alguns inscritos não compareceram, as vagas foram preenchidas na hora por outros interessados. “Tivemos até pessoas da Casa Lar e a interação foi muito positiva com questionamentos que enriqueceram nossa programação”, declara a bióloga Jaara Cardoso.

A Secretaria Municipal de Turismo e Comércio – SETEC – garante que quem foi e participou, aprovou a novidade. Para o secretário da SETEC, Barry Charles Sobrinho, “além de fomentar a visitação ao Parque Zoobotânico, esse tipo de evento é de grande importância para educação ambiental e para o aprofundamento dos conhecimentos sobre os animais”.

Em comemoração ao “Mês da Água”, houve uma dinâmica interessante com o público sobre a quantidade de água existente no planeta. Também foram exibidos vídeos de alguns animais do zoo.

De acordo com a SETEC, em breve haverá mais “Domingo no Zoo”.

Fonte e fotos: Prefeitura de Varginha