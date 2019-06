1ª turma de futebol feminino de Varginha tem inscrições abertas

Com o ótimo desempenho da Seleção Brasileira de Futebol Feminino na Copa do Mundo realizada na França e a ascensão das mulheres na modalidade esportiva, a Prefeitura de Varginha abre vagas para a 1ª turma de Futebol de Campo Feminino. As aulas serão às terças e quintas-feiras, às 18h30, no Campo da SEMEL, no bairro São Geraldo.

As interessadas devem ter de 12 a 17 anos. Mais informações pelo telefone 3690-2172.

Fonte: Varginha Online

Foto: Reprodução/Internet