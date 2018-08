18º Boi no Rolete será neste domingo

A Associação do Voluntariado de Varginha Vida Viva promoverá neste domingo (5), das 12 às 16h, no Clube Olímpico Rio Verde (Av. Ayrton Senna da Silva, 2000, Rezende), a 18ª edição da festa “Boi no Rolete”.

Serão servidos dois bois e dezoito porcos, que terão como acompanhamentos feijão tropeiro, arroz, farofa, saladas, vinagrete e sobremesas. Os organizadores do evento pedem que cada pessoa leve seu próprio conjunto de garfo e faca.

Os ingressos custam R$ 30,00 para adultos e R$ 15,00 para crianças entre 7 e 12 anos (crianças até 7 anos têm entrada franca), com voluntários da Vida Viva e em diversos estabelecimentos comerciais.

Também é possível comprar ingressos na sede da associação, na Rua Alzira Magalhães Barra, 166, no Parque Boa Vista, ou solicitar a entrega em domicílio pelo tel.: (35) 3690-2900.

Este ano, os recursos arrecadados no Boi no Rolete serão especialmente destinados para compra de medicamentos e para a sustentação de projetos assistenciais da Vida Viva em favor de quase três mil pessoas com câncer moradoras de Varginha e região.