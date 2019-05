17ª Semana Nacional de Museus tem programação em Varginha

O Museu Municipal de Varginha está participando da 17ª Semana Nacional de Museus, que nesta edição traz o tema “Museus como Núcleos Culturais: O Futuro das Tradições”. A proposta é debater a importância destes espaços como centros emanadores e, igualmente, receptores de práticas, costumes e pensamentos de nossa cultura.

Dentro desta temática, o Museu Municipal traz ao público uma exposição e uma palestra para discutir o papel da capoeira na abolição da escravatura no Brasil e na manutenção da cultura africana no país.

De acordo com o diretor do Museu, Apoliano Rios, o público poderá conferir peças do acervo que retratam o período da escravidão em Varginha, além de itens disponibilizados pela Casa da Capoeira. Há ainda documentos como a Lei Áurea, que foi sancionada em 13 de maio de 1888 pela Princesa Isabel e aboliu a escravidão em todo território nacional.

A exposição estará disponível para visitação até sexta-feira (17/05), das 7h às 11h e das 13h às 17h. Na sexta, às 19h, acontecerá a palestra gratuita que será proferida por Osvaldo Henrique M. Teófilo, presidente da Casa da Capoeira. Logo após a palestra, haverá uma apresentação na praça em frente ao Museu, que vai mostrar essa expressão cultural brasileira que mistura arte marcial, esporte, cultura popular, dança e música.

A programação é uma iniciativa da Prefeitura de Varginha, por meio da Fundação Cultural. O Museu Municipal funcionada na Praça Governador Benedito Valadares, 141 – Centro (abaixo da Igreja Matriz). Mais informações pelo (35) 3690-2716.

Fonte e fotos: Fundação Cultural de Varginha