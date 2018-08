13º Maranatha acontece nos dias 17, 18 e 19 de agosto no Caic II; Confira entrevista com Anderson Cezário, coord. da “Missão Jovem Levanta-te”

Observação: Fique atento as nossas redes sociais, divulgação paroquial e grupos aos sábados. Levar muita alegria e disposição para receber as graças que o Senhor tem para sua vida.

O Redator do CSul, Iago Almeida, entrevistou o Coordenador Geral da Missão Jovem Levanta-te

**Anderson Cezário Borges é natural de São Paulo e residente em Varginha desde os 7 anos. É Contador e Professor Matemática, além de Coordenador Geral da Missão Jovem Levanta-te.

1 – O que o Maranatha simboliza e acrescenta para você e os jovens participantes?

O Maranatha é um encontro que acontece há 13 anos na cidade de Varginha, aonde o jovem é chamado a uma conversão e acima de tudo mudança de vida. É realizado todos os anos na Escola Municipal Professora Helena Reis e tem como direção o clamor através de algum tema pela segunda vinda gloriosa de Jesus. Para mim é um retiro de muita importância em nossa cidade, pois já se tornou pela sua organização, acolhida e forma de condução um marco e referência à juventude de nossa cidade.

Além de termos um encontro semanal com os jovens através de um grupo que acontece todos os sábados às 20h30min no salão paroquial da igreja de Santana

2 – Como é o convívio no grupo de evangelização “Missão Jovem Levanta-te”? O que vocês buscam?

A missão jovem levanta-te é um movimento dentro da região da paróquia de Santana que seguindo os traços de São João Bosco são chamados a levantar o jovem seja qual a situação que se encontra. O nome é uma ordem dada por Jesus e ao mesmo tempo um estilo de vida para aqueles que optaram em doarem sua vida pela juventude. Reunimos sempre para rezar, dialogar, e acima de tudo permitir que o senhor use de nós na evangelização através do chamado missionário dos jovens.

3 – Qual a importância da inclusão dos jovens na vida da Igreja?

A igreja só será jovem, quando o jovem for à igreja. É nesta dimensão que percebemos a importância do nosso trabalho e principalmente na motivação do jovem independente do seu estado de vida. O jovem precisa entender e compreender que ele tem sim uma missão a cumprir e a zelar.

4 – Como e por que da escolha do tema do evento deste ano?

Os temas geralmente saem de acordo com a necessidade da igreja e da juventude naquele momento. Este ano como nos demais foi confirmado através de muitas orações e diálogos da equipe de missionários jovem levanta-te. O tema “voltai-vos ao primeiro amor” é um desejo do coração de Deus não somente a aqueles que irá ter um primeiro contato, mais principalmente com aqueles que já experimentaram o primeiro amor. Nada mais é do que uma ordem de Deus a nós, o tempo é agora de retornai ao primeiro amor.

5 – Uma mensagem aos jovens da Diocese de Campanha.

Que este encontro traga ao coração do jovem de nossa paróquia, cidade e principalmente da diocese um fortalecimento e principalmente uma decisão para sua vida. Que a pessoa de Jesus seja não apenas um mero expectador em suas vidas, mas que torne o ator principal em suas histórias. Que a luz do Espírito Santo e a força maternal de nossa senhora os abençoem.

Redação CSul – Iago Almeida