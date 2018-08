13º Maranatha acontece nos dias 17, 18 e 19 de agosto em Varginha

O Grupo “Missão Jovem levanta-te”, da Paróquia de Sant’Ana de Varginha, promoverá o 13º Maranatha, nos dias 17, 18 e 19 de agosto.

O tema deste ano é “Voltai-vos ao primeiro amor” e a abertura acontecerá no dia 17, às 19 horas. Ação será realizada no Caic II, no bairro Cidade Nova.

O valor da inscrição é de R$ 40,00, incluindo camiseta do encontro e pode ser feita na secretaria paroquial.

Como não visam fins lucrativos, o valor cobrado na taxa de inscrição para o encontro é destinado a custear despesas existentes como: aluguel da escola, alimentos mantimentos em geral, materiais descartáveis (copos), aluguel de som, materiais para ornamentação do espaço, produtos de limpeza, confecção das camisetas, entre outras despesas.

“Missão Jovem levanta-te”

É um grupo de evangelização sem fins lucrativos e consiste em grupo de jovens e retiro.

Os encontros são semanais e acontecem aos sábados, na Paróquia de Sant’Ana, em Varginha. O grupo promove um retiro anual, conhecido como Maranatha.

Maranatha 2018

Levarmaterial de higiene pessoal, roupas, colchão, travesseiro, terço, bíblia, entre outros.

Fique atento as nossas redes sociais, divulgação paroquial e grupos aos sábados. Levar muita alegria e disposição para receber as graças que o Senhor tem para sua vida.

Geral:Anderson Cezário (9 8451-3653) | Coord. Retiro: Gisele Santos (9 9759-5563).

Facebook “Missão Jovem levanta-te”:com/MissaoJovemLevantaTe

Entrevista com o coordenador geral da Missão Jovem Levanta-te

O redator do CSul, Iago Almeida, entrevistou o coordenador geral da Missão Jovem Levanta-te, Anderson Cezário Borges.

Anderson é natural de São Paulo e residente em Varginha desde os sete anos. É também contador e professor de matemática.