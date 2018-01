12ª Campanha de Material Escolar é realizado pelo Grupo de Oração São João Batista

O Grupo de Oração, Formação e Ação São João Batista, vinculado ao Movimento de Cursilhos de Cristandade da Igreja Católica, convida a todos a participar da 12ª Campanha do Material Escolar realizada anualmente. A campanha visa proporcionar às crianças e adolescentes mais necessitados de Varginha, um ano letivo mais digno com a doação de materiais escolares. O BlogDoMadeira apoia a campanha.

No entanto, o sucesso da campanha depende da efetiva participação de cada um, por isto estamos convidando a todos a colaborar, doando materiais escolares que poderão ser entregues na secretaria das seguintes igrejas:

– Igreja Matriz do Divino Espírito Santo (Centro);

– Capela do Hospital Regional (Centro);

– Igreja Nossa Senhora de Lourdes (Gruta);

– Igreja do Lar São Vicente de Paulo (Centro);

– Igreja Santa Rita (Bairro Canaã);

– Igreja Santana (Bairro Santana);

– Igreja Nossa Senhora de Guadalupe (Bairro Imaculada);

– Igreja São Judas Tadeu (Bairro Rezende);

– Nossa Senhora Aparecida/Paróquia Cristo Luz dos Povos(Cidade Nova);

– Igreja Matriz do Mártir São Sebastião (Centro);

–Paróquia Frei Galvão.

Acreditamos que “é mais fácil incentivar, hoje, o estudo de uma criança, do que tentar, amanhã, recuperar um adulto infrator”.

Mais informações:

site: www.gruposaojoaobatista.com.br

e-mail: gsjb@gruposaojoaobatista.com.br

Fonte: Blog do Madeira / Foto: Reprodução