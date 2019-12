Sai a lista das finalistas do 1º Concurso Qualidade de Café AMAM

Pin Compartilhar 0 Compart.

Elas se dedicaram o ano todo em fazer o melhor café, e conseguiram! Hoje, conhecemos as dez finalistas do 1º Concurso Qualidade de Café AMAM, que lança no mercado as campeãs da nossa produção, safra 2019/2020. Trabalho difícil para os jurados devido à alta qualidade das amostras enviadas. Mas na Minasul, adoramos esta dificuldade. O concurso pretende ser um balizador do teor da qualidade cada vez maior dos cafés produzidos e preparados pelas nossas cooperadas.

Conforme Francisco Lentini, do Departamento de Cafés Especiais, as mulheres que tiveram suas amostras inscritas certamente terão nos resultados um parâmetro para continuar os cuidados na próxima colheita. Afinal, este é aquele momento em que se tira a limpo todo o esforço empenhado. Momento também para conhecermos melhor o potencial das nossas lavouras, características das variedades cultivadas em cada região e o exímio cuidado das mãos femininas.

“Para os cafés com boa pontuação há ágios interessantes sobre o valor da saca. Mesmo que o café inscrito não esteja entre os finalistas, a sua pontuação certamente servirá como um parâmetro no planejamento dos trabalhos para a próxima safra”, informa Lentini. Dessa forma, 2019 deve marcar como o ano do primeiro Concurso de Cafés preparados pelas mulheres. Um ano importante, portanto, para todas as envolvidas.

Fonte: Blog do Madeira

Foto: Divulgação Minasul

Abaixo o nome das 10 finalistas:

O CSul parabeniza à todas as finalistas do concurso!