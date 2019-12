Curso de Engenharia Civil do CEFET Varginha conquista nota máxima no MEC

Pin Compartilhar 0 Compart.

Mais um curso do CEFET-MG foi reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC) com a nota 5, em uma escala de 1 a 5. A graduação em Engenharia Civil do campus Varginha recebeu a visita de dois avaliadores entre os dias 1º e 4 de dezembro, que observaram a organização didático-pedagógica, o corpo docente e infraestrutura.

Segundo o diretor do campus Varginha, professor Paulo César Mappa, a conquista da nota 5 mostra a qualidade do campus para a região e para o próprio CEFET-MG. “Já somos reconhecidos pelo nosso ensino de qualidade nos cursos técnicos”, afirma. “Agora, a cidade de Varginha também vê o alto nível da nossa graduação”. Paulo lembra que a primeira turma do curso se formará no próximo semestre, já tendo esse reconhecimento do seu trabalho.

Para a professora Carolina Riente, procuradora Institucional do CEFET-MG, a nota 5 vem coroar os esforços da Instituição e do campus Varginha na consolidação de um ensino de qualidade. “Esse é o resultado de um esforço conjunto dos servidores e alunos comprometidos, e mostra a qualidade do curso em uma região de extrema relevância”. O curso de Engenharia Civil é ofertado desde 2015 no campus Varginha. Em sua primeira avaliação do MEC, para autorização do curso, ele recebeu uma nota 4.

Carolina destaca a avaliação sobre a infraestrutura e o corpo docente da Instituição, além de ofertas de apoio aos estudantes, por meio de programas como bolsa permanência, monitoria, iniciação científica e restaurante com refeições subsidiadas. No relatório, os avaliadores elogiaram os conteúdos curriculares, que “são atuais e promovem o efetivo desenvolvimento do perfil do egresso” e a oferta de “apoio social, psicológico e psicopedagógico por meio de profissionais da área”.

Foto: Divulgação

Fonte: Varginha Online