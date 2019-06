🎶 AGENDA CULTURAL VARGINHA 🎭

Fique por dentro dos eventos apoiados pela Prefeitura de Varginha, por meio da Fundação Cultural.

▶ Sábado (01/06)

🇯🇵 1º Festival do Japão Sul de Minas

Horário: a partir das 11h

Local: Praça do ET

+ info: wp.me/p3Gdhw-3i8

▶ Domingo (02/06)

🇯🇵 1º Festival do Japão Sul de Minas

Horário: a partir das 11h

Local: Praça do ET

+ info: wp.me/p3Gdhw-3i8

🖼 Visite o Museu no 1º Domingo do Mês

Horário: 9h às 17h

Local: Museu Municipal – Pça Gov. Benedito Valadares, 141

Aberto ao público

🎭 Peça infantil “Teleco e Popoca – Em Defesa na Natureza”

Horário: 15h

Local: Museu Municipal – Pça Gov. Benedito Valadares, 141

Convites gratuitos que começarão a ser distribuídos na quinta-feira (30/05) no Museu Municipal

+ info: (35) 3690-2700

🎼 Seresta na Praça com o Conjunto Primo Trombini

Horário: 20h

Local: Pça Getúlio Vargas

Aberto ao público

▶ Segunda-feira (03/06)

🖼 Exposição de quadros em óleo sobre tela – Lusdivina Doné

Horário: seg a sex – 8h às 18h / sáb – 8h às 13h

Local: Foyer do Theatro Capitólio

Aberto ao público

🖌 Abertura 1ª Semana da Arte Inclusiva

Horário: 19h

Local: Shopping – auditório

Aberto ao público

🖼 Exposição de pinturas de artistas que pintam com a boca e com o pé

Horário: 10h às 22h (até 09/06)

Local: Shopping – ao lado da Havan

▶ Quarta-feira (05/06)

🌷 Oficina gratuita de artesanato – tulipas em tecido

Horário: 14h

Local: Casa do Artesão – Shopping

Inscrições: até 04/06 pelo 3690-2700 ou na Casa do Artesão

🎨 Pintura ao vivo com o artista Lukinha

Horário: 18h

Local: Shopping – ao lado da Havan

Aberto ao público

▶ Quinta-feira (06/06)

🎸 5ª da Boa Música com Quantic Void

Horário: 20h

Local: Estação Ferroviária

Aberto ao público

▶ Sexta-feira (07/06)

🗣 Palestra com Fernanda Lucinda e Daniel Silva

Horário: 19h

Local: Shopping – auditório

Aberto ao público

▶ Domingo (09/06)

🎶 Apresentação da banda EF Ciência

Horário: 16h

Local: Shopping – ao lado da Havan

Aberto ao público

🎼 Seresta na Praça com o Conjunto Primo Trombini

Horário: 20h

Local: Pça Getúlio Vargas

Aberto ao público

▶ Até 14/06

🎨 Casa do Artesão – exposição da AAPV

Horário: segue o do Shopping

Local: Casa do Artesão (Via Café Garden Shopping)

Aberto ao público

📞 Mais informações (35) 3690-2700

Fonte e foto: Fundação Cultural