🎶 AGENDA CULTURAL VARGINHA 🎭

Fique por dentro dos eventos apoiados pela Prefeitura de Varginha, por meio da Fundação Cultural.

▶ Quarta-feira (09/10)

📖 Lançamento do livro “Varginha (MG) na República Oligárquica: atas da Câmara Municipal 1910-1915” – Comemoração 137 anos de Varginha

Horário: 19h30

Local: Museu Municipal

Aberto ao público

+ info: wp.me/p3Gdhw-4lp

▶ Quinta-feira (10/10)

🗣 Conferência Regional de Assistência Social

Horário: 8h

Local: Theatro Capitólio

Aberto ao público

+ info: bit.ly/31YRuWS

🎨 Oficina gratuita de artesanato

Horário: 14h

Local: Casa do Artesão / Shopping

Inscrições gratuitas pelo (35) 3690-2708

+ info: wp.me/p3Gdhw-4l2

🤠5ª da Boa Música com a banda Evil Zé

Horário: 20h

Local: Estação Ferroviária

Aberto ao público

+ info: wp.me/p3Gdhw-4kE

▶ Sexta-feira (11/10)

📸 Último dia – Exposição “Varginha 137 anos”

Horário: ter a sex – 8h às 11h / 13h às 18h

Local: Theatro Capitólio

Aberto ao público

+ info: wp.me/p3Gdhw-3Fj

📸 Último dia – Exposição “Ouro de Minas”, fotografias de Rodrigo Naves

Horário: ter a sex – 7h à s 11h | 13h à s 17h

Local: Museu Municipal

Aberto ao público

▶ Sábado (12/10)

👦👧 Show Mundo Encantado – Comemoração Dia das Crianças

Horário: 17h

Local: Theatro Capitólio

Convites gratuitos. A distribuição está sendo feita em horário comercial na Secretaria de Turismo (Terminal Rodoviário).

+ info: (35) 3690-2066

▶ Domingo (13/10)

🎶 Seresta na Praça, com o Conjunto Primo Trombini

Horário: 20h

Local: Praça Getúlio Vargas

Aberto ao público

▶ Até 14/10

🎨 Exposição da AAPV na Casa do Artesão

Horário: o das demais lojas do Shopping

Local: Via Café Garden Shopping

Aberto ao público

Mais informações e contato com a imprensa:

Agnaldo Montesso – jornalista

Fundação Cultural de Varginha/MG