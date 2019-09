🎶 AGENDA CULTURAL VARGINHA 🎭

Fique por dentro dos eventos apoiados pela Prefeitura de Varginha, por meio da Fundação Cultural.

▶ Sábado (28/09)

🎨 Último dia – Exposição de artesanato da Assoart

Horário: sex – 8h às 18h / sáb – 8h às 13h

Local: foyer do Theatro Capitólio

Aberto ao público

▶ Domingo (29/09)

👵👴 Show de talentos dos idosos dos CRAS

Horário: 15h

Local: Theatro Capitólio

Aberto ao público

🎷 Seresta na Praça, com o Conjunto Primo Trombini

Horário: 20h às 22h

Local: Praça Getúlio Vargas

Aberto ao público

▶ Segunda (30/09) a sexta (04/10)

🗣 Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho

Horário: verificar programação em bit.ly/2mgXGKc

Local: Theatro Capitólio

Evento restrito aos servidores da Prefeitura

▶ Terça-feira (01/10)

📸 Exposição fotográfica “Varginha 137 anos”

Horário: 8h às 18h

Local: foyer do Theatro Capitólio

Aberto ao público

▶ Quarta-feira (02/10)

🎀 Oficina gratuita de artesanato – tema: laço

Horário: 14h

Local: Casa do Artesão / Shopping

Inscrições pelo (35) 3690-2708

▶ Quinta-feira (03/10)

🤘 5ª da Boa Música com a Coyotes Band

Horário: 20h às 22h

Local: Estação Ferroviária

Aberto ao público

▶ Sábado (05/10)

🧒 👧 Programação Dias das Crianças

– Personagens infantis, pula-pula, brinquedos infláveis, pipoca, algodão-doce e picolé.

Horário: 9h às 13h

Local: Estação Ferroviária

– Musical infantil “Show do Mickey”

Horário: 10h30

Local: Theatro Capitólio

❗ Obs.: *Os convites do show e as fichas das guloseimas são gratuitos e devem ser retirados na ACIV.

R. Presidente Antônio Carlos, 303 – Centro

+ info: (35) 3219-3350

▶ Domingo (06/10)

🏛 Visite o Museu no 1º Domingo do Mês

Horário: 9h às 17h

Local: Museu Municipal – Pça. Gov. Benedito Valadares, 141 – Centro

Aberto ao público

🤡 Peça Infantil “Atrapalhaços – os palhaços energéticos”

Horário: 15h

Local: Museu Municipal – Pça. Gov. Benedito Valadares, 141 – Centro

Convites gratuitos que começarão a ser entregues na quinta-feira (03/10) no Museu Municipal

+ info: (35) 3690-2716

▶ Até 14/10

🎨 Exposição da AAPV na Casa do Artesão

Horário: o das demais lojas do Shopping

Local: Via Café Garden Shopping

Aberto ao público

▶ E ainda…

📸 Exposição do projeto Ouro de Minas, fotografias de Rodrigo Naves

Horário: 7h às 11h | 13h às 17h

Local: Museu Municipal

Aberto ao público

☎ Mais informações: (35) 3690-2700.