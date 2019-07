🎶 AGENDA CULTURAL VARGINHA 🎭

Fique por dentro dos eventos apoiados pela Prefeitura de Varginha, por meio da Fundação Cultural.

🎨 Exposição de Artesanato da Assoart

Horário: seg a sex – 8h30 às 18h / sáb – 8h30 às 13h

Local: foyer do Theatro Capitólio

Aberto ao público

▶ Quinta-feira (04/07)

🤸‍ Arraiá da Ginástica

Horário: sessões às 8h e às 14h40

Local: Semel

Aberto ao público

🤘 5ª da Boa Música com Lemak e Premiere

Horário: 20h

Local: Estação Ferroviária

Aberto ao público

▶ Sábado (06/07)

🎭 Espetáculo “Quem pergunta, quer resposta!”

Horário: 15h

Local: Praça do ET

Aberto ao público

+ info: wp.me/p3Gdhw-3pC

▶ Domingo (07/07)

🏠 Visite o Museu no 1º Domingo do Mês

Horário: 9h às 17h

Local: Museu Municipal – Pça Gov. Benedito Valadares, 141

Aberto ao público

🎭 Peça infantil “João e Maria Perdidos na Floresta Encantada”

Local: Museu Municipal

Horário: 15h

Convites gratuitos no Museu Municipal a partir das quinta-feira (04/07).

+ info: (35) 3690-2716

🎼 Seresta na Praça, com o Conjunto Primo Trombini

Horário: 20h

Local: Praça Getúlio Vargas

Aberto ao público

▶ Até 14/07

🖌 Casa do Artesão – peças da Assoart

Horário: segue o funcionamento do shopping

Local: shopping – ao lado do Supermercado BH

+ info: wp.me/p3Gdhw-3o6

📞 Mais informações: (35) 3690-2700 ou varginhacultural.com.br.