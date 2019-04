🎶 AGENDA CULTURAL 🎭

Fique por dentro dos eventos apoiados pela Prefeitura de Varginha, por meio da Fundação Cultural.

▶ Sábado (06/04)

Último dia

🌺 Exposição de orquídeas – Círculo Orquidófilo

Horário: sáb – 8h à s 13h

Local: foyer do Theatro Capitólio

Aberto ao público

💪 Varginha + Saudável

Horário: 8h às 12h

Local: Concha Acústica / Praça do ET

Aberto ao público

+ info: bit.ly/2G1XAgt

🎶 Mart’nália canta Vinícius de Moraes

Horário: 21h

Local: Theatro Capitólio

Ingressos: Pré-Festa (35) 3015-1211

+ info: wp.me/p3Gdhw-36V

▶ Domingo (07/04)

🏤 Visite o Museu no 1º Domingo do Mês

Horário: 9h às 17h

Local: Museu Municipal РP̤a. Gov. Benedito Valadares, 141

Aberto ao público

🌞 Peça infantil “Sansão – um Sol Trapalhão”

Horário: 15h

Local: Biblioteca P̼blica РP̤a. Gov. Benedito Valadares, 141

Convites esgotados

+ info: (35) 3690-2716

▶ Terça-feira (09/04)

📚 Lançamento de livros

РA Menina do Labirinto, de Carmem Vieira Branḍo

РGato Camalẹo, de Luciane Madrid C̩sar

Horário: 14h

Local: Biblioteca P̼blica РP̤a. Gov. Benedito Valadares, 141

Aberto ao público

▶ Quarta-feira (10/04)

🗣 Monteiro Lobato: direito autoral, racismo e obra aberta

Palestrante: José Roberto Sales, escritor

Horário: 19h

Local: Biblioteca P̼blica РP̤a. Gov. Benedito Valadares, 141

Aberto ao público

▶ Quinta-feira (11/04)

🎤 João Di Castro & banda no 5ª da Boa Música

Horário: 20h

Local: Estação Ferroviária

Aberto ao público

▶ Sexta-feira (12/04)

🎭 Peça infantil “Chaves e a Fábrica de Papel”

Horário: 14h e 15h

Local: Biblioteca P̼blica РP̤a. Gov. Benedito Valadares, 141

Convites esgotados

▶ Sábado (13/04)

🤣 Show “Ary Toledo 5.4”

Horário: 20h30

Local: Theatro Capitólio

Ingressos: Açaí Club (35) 3221-9498

+ info: wp.me/p3Gdhw-37Q

▶ Domingo (14/04)

Último dia

🎨 Casa do Artesão – Associação de Aposentados (venda de produtos artesanais)

Horário: segue o funcionamento do shopping

Local: Via Café Garden Shopping (ao lado Supermercado BH)

+ info: wp.me/p3Gdhw-36C

▶ Até 26/04

🖼 Exposição “Monteiro Lobato: o maravilhoso universo do sítio”

Horário de visitação: seg a sex – 7h à s 11h / 13h à s 17h

Local: Biblioteca P̼blica РP̤a. Gov. Benedito Valadares, 141

Aberto ao público

+ info: wp.me/p3Gdhw-37q

✠Vem aí…

👨‍🎤 Erasmo Carlos no projeto Na Rota da Boa Música

Data: 11/05 (sábado)

Horário: 21h

Local: Theatro Capitólio

Ingressos: Pré-Festa (35) 3015-1211

🦈 Baby Shark – Live Musical

Data: 26/05 (domingo)

Horário: 16h

Local: Theatro Capitólio

Ingressos: Açaí Club (35) 3221-9498

📞 Mais informações pelo (35) 3690-2700.

Fonte e foto: Fundação Cultural de Varginha