🎭 AGENDA CULTURAL VARGINHA 🎶

Fique por dentro dos eventos apoiados pela Prefeitura de Varginha, por meio da Fundação Cultural.

▶ Sexta-feira (16/08)

🤣 Stand Up “Show do Santos”

Horário: 20h30

Local: Theatro Capitólio

Ingressos: Pré-Festa (35) 3015-1211

🎨 Projeto Recreio Oficina

Horário: período vespertino

Local: Escola Estadual Coração de Jesus

+ info:Â wp.me/p3Gdhw-3xF

▶ Sábado (17/08)

🎭 Espetáculo “Um amor de renúncia”

Horário: 20h

Local: Theatro Capitólio

Ingressos: Açaí Club (35) 3221-9498 / pelo Ipass.com.br

+ info:Â wp.me/p3Gdhw-3×9

▶ Domingo (18/08)

🎶 Seresta na Praça, com o conjunto Primo Trombini

Horário: 20h

Local: Praça Getúlio Vargas

Aberto ao público

▶ Segunda (19/08)

📖 Lançamento do livro “Cozinha das Geraes – sabores, segredos e tradições”

Horário: 10h

Local: Museu Municipal

Evento fechado a convidados

▶ Quarta-feira (21/08)

🍿 Cine Pipoca: exibição de filmes do Mazzaropi

Local: Estação da Cidadania – Jardim Estrela

Horário: 14h

Evento voltado para idosos do CCI e dos CRAS

🗣 Reunião com escritores sobre a FLIV

Local: Museu Municipal

Horário: 19h

▶ Quinta-feira (22/08)

🗣 9ª Rodada Regional do Patrimônio Cultural

Horário: 9h às 16h

Local: Auditório da ACIV

Inscrições encerradas

🎼 5ª da Boa Música com o Grupo Griff

Horário: 20h

Local: Estação Ferroviária

Aberto ao público

▶ Até 14/09

🎨 Casa do Artesão – venda de peças da Assoart

Horário: segue o das demais lojas do shopping

Local: Via Café Garden Shopping

Aberto ao público

☎ Mais informações: (35) 3690-2700.