🎭 AGENDA CULTURAL 🎶

Fique por dentro dos eventos apoiados pela Prefeitura de Varginha, por meio da Fundação Cultural.

▶ Sábado (31/08)

💃🏻Minas Dance Festival

Horário: 18:30h

Local: Theatro Capitólio

Ingressos esgotados

▶ Domingo (01/09)

🏤Abertura do Museu Municipal

Horário: Das 9 às 17 horas

Com a exibição da peça “Hoje tem marmelada” às 15 horas.

Ingresssos da peça distribuídos gratuitamente no Museu Municipal.

🎶 Seresta na Praça, com o conjunto Primo Trombini

Horário: 20h

Local: Praça Getúlio Vargas

Aberto ao público

▶ De 02/09 a 06/09

🎨 Exposição de Orquídeas – Hélcio Félix

Horário: das 08 às 18 horas de Segunda a Sexta-feira.

Local: Foyer do Theatro Capitólio

▶ Quinta-feira (03/09)

📒1ª Oficina de Educação Patrimonial

“Na Trila da Educação Patrimonial”

Centro Tecnológico

Das 13 às 17 horas

Evento fechado.

▶ Quinta-feira (05/09)

🕺🏻Festival de Idiomas da Escola Estadual Aracy Miranda

Horário: Das 07 às 11:20

Evento Fechado

🎼 5ª da Boa Música com a Banda Volume Máximo

Horário: 20h

Local: Estação Ferroviária

Aberto ao público

▶ Sexta-feira (06/09)

🎭 2ª Mostra de Artes Cênicas do Conservatório Estadual de Música

Horário: 19 horas

Evento Fechado

▶ Domingo (08/09)

🎭 Tsunany

Horário: 20 horas

Realização: MM Produções

Ingressos: Açaí Club

🎶 Seresta na Praça, com o conjunto Primo Trombini

Horário: 20h

Local: Praça Getúlio Vargas

Aberto ao público

▶ Outros eventos!

🍮Exposição “Cozinha Mineira: Segredos, histórias e delícias”.

Local: Museu Municipal

Horário: De segunda a sexta, das 07 às 17 horas.

Até 06 de Setembro.

🎨 Casa do Artesão – venda de peças da Assoart

Horário: segue o das demais lojas do shopping

Local: Via Café Garden Shopping

Aberto ao público

☎Mais informações: (35) 3690-2700