“Vem Que Eu Faço Direito” – Esquenta de Carnaval agita o Mistura Brasileira dia 13

Mais uma festa que promete agitar o Mistura Brasileira. “Vem Que Eu Faço Direito – Calourada Esquenta de Carnaval” acontece na próxima quinta-feira (13), a partir das 19h.

A festa é organizada pela Atlética Fadiva – Faculdade de Direito de Varginha e MM PRODUÇÕES. Serão 2 horas de OPEN BAR

Os organizadores informaram que “a festa é um rolê universitário RAIZ, com direito a batismo de calouros e tudo, muita zoação e gente bonita”.

INGRESSOS E INFORMAÇÕES : (35) 99766-7921 – MM PRODUÇÕES

Endereço

Rua Maria Benedita, 114 – Bairro Vila Pinto, Varginha – MG, 37010-520

Telefone: (35) 3222-4885

Redes Sociais

Página no Facebook – https://www.facebook.com/events/392949108256252/

Link do grupo no WhatsApp – https://chat.whatsapp.com/BZta6l6lq9k9zpaUgsN9NE

@megaminddj

@mmproducoesmg

@aaa.fadiva