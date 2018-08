Santa Rita do Sapucaí realiza grande evento de economia criativa e colaborativa

Cidade Criativa, Cidade Feliz acontece até o mês de novembro na cidade

Santa Rita do Sapucaí realiza, até novembro, um grande evento que une voluntários, instituições públicas e iniciativa privada, com o principal objetivo de discutir temas que desafiam a formação e o desenvolvimento da sociedade contemporânea, como sustentabilidade, justiça social, e qualidade de vida, o “Cidade Criativa, Cidade Feliz”.

Iniciado em 2015, durando na época um fim de semana, hoje, em sua 6ª edição, o movimento tem a duração de mais de 60 dias, com cerca de 400 ações, recebendo, em alguns deles, mais de 5 mil pessoas, vindas de diversas localidades do Brasil e até do exterior. “É um evento que movimenta a economia da cidade, abre oportunidades para o comércio, para a indústria, além do intercâmbio de ideias entre todos os participantes”, avalia Roberto Souza Pinto, presidente do Sindicato das Indústrias de Aparelhos Elétricos, Eletrônicos e Similares do Vale da Eletrônica (SINDVEL), um dos apoiadores do evento.

Sendo um movimento de colaboração, o “Cidade Criativa, Cidade Feliz”, traz para a cidade troca de conhecimento e informação, desenvolvendo um modelo capaz de conectar culturas e até mesmo gerar uma nova, mais adequada para enfrentar os desafios dos dias atuais. Para o prefeito do município, Wander Wilson Chaves, toda essa ação significa dar um passo na melhoria de vida da população de Santa Rita do Sapucaí, através da conexão dos valores e das diversas potencialidades humanas, econômicas e culturais existentes na cidade. “Acreditamos que esse modelo criará um ambiente propício à inovação, ao desenvolvimento da economia criativa e trará à cidade autoconfiança, autoestima, novos caminhos ao desenvolvimento econômico e social”, fala.

Ao longo da programação, serão discutidos assuntos como Ciência e Tecnologia, Empreendedorismo, Cultura, Ética e Cidadania. A programação completa pode ser conferida no link: http://cidadecriativacidadefeliz.com.br/.

Vale do Silício Mineiro

Santa Rita do Sapucaí reúne o polo tecnológico conhecido como Vale da Eletrônica, com mais de 150 empresas de tecnologia que empregam cerca de 14 mil pessoas e com um faturamento em 2017 de mais de R$ 3bilhões. Mais de 13 mil produtos são fabricados no município. Na cidade mineira foram criados a urna eletrônica, o chip do passaporte eletrônico e o transmissor de TV digital nacional.

A cidade é destaque em ensino de tecnologia, atraindo estudantes do mundo todo. “Santa Rita do Sapucaí possui um ambiente de inovação e desenvolvimento industrial e acadêmico a parceria com universidades atrai ainda mais os jovens que chegam cheios de ideias empreendedoras, o que faz com que a cidade esteja sempre se renovando e antenada com as mudanças. O ‘Cidade Criativa, Cidade Feliz’ é um reflexo disso, faz muito bem pra cidade e fica todo mundo feliz, de verdade”, conclui Roberto.

Na programação voltada para a inovação e tecnologia da Cidade Criativa, Cidade Feliz, ganha destaque o Lab Truck Tour, projeto realizado pelo SENAI MG em parceria com a CEMIG, e que tem o foco na difusão da cultura maker por meio de soluções em eficiência energética. A turnê tecnológica passará por 14 cidades e em Santa Rita do Sapucaí acontece nos dias 6, 7 e 8 de setembro.

Fonte: FIEMG / Foto: Reprodução site Medium