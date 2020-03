Região registra 505 casos suspeitos de Covid-19; medidas são adotadas

Passos segue liderando com o maior número de casos suspeitos na região, os casos saltara de 51 para 90. Varginha aparece em seguida, os casos subiram de 31 para 35. Poços de Caldas conta com 33 casos suspeitos e São Sebastião do Paraíso 22. Agora, na lista das cinco cidades com maior número de casos suspeitos, o município de Alfenas aparece om 22 quadros em investigação.

Caso confirmado Na região o único caso confirmado pela Secretaria Estadual de Saúde, é uma mulher de 34 anos, moradora de Poços de Caldas. A paciente acredita ter contraído o Covid-19 em um churrasco na capital paulista.