Prova Ciclística da Comarca acontece dia 20

A Prova Ciclística da Comarca de Poços de Caldas chega à 60ª edição este ano. Ela vai acontecer no domingo, dia 20, a partir das 9h, com largada na Avenida Francisco Salles, centro, em frente a Prefeitura. A prova é válida também como primeira etapa da 40ª Média Paulista de Ciclismo.

O percurso acontece em ruas das imediações da Prefeitura, com retorno na Urca. As categorias são elite, estreantes, juvenil, feminino, sênior A e B, master A, B e C. A inscrição é um quilo de alimento não perecível (menos sal), que pode ser feita até 15 minutos antes da primeira largada. Haverá acompanhamento médico em todo o percurso. A premiação inclui dinheiro, troféus e medalhas.

A previsão é de que mais de 400 ciclistas participem. O evento é uma parceria da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer com a Federação Paulista de Ciclismo e o Ciclo Sport. Mais informações pelo telefone 3697-2082.

Fonte: Prefeitura de Poços de Caldas