PM recupera cerca de 500 quilos de café furtados em fazenda de Varginha

Pin Compartilhar 0 Compart.

Atividade é procedente da operação ‘Safra Segura’; sacas foram localizadas no bairro Jardim Áurea.

Redação CSul/Foto: 24º BPM

A Polícia Militar recuperou cerca de 500 quilos de café roubados na madrugada da última segunda-feira (3), em uma fazenda localizada em Varginha. De acordo com a PM, o café teria sido transportado em um veículo de passeio.

Os suspeitos foram reconhecidos através de câmeras de segurança do local. Após a identificação dos autores, os policiais iniciaram patrulhamento pela zona urbana do município.

A equipe policial da Patrulha Rural fez então patrulhamento pelo bairro Jardim Áurea, se deparando com autor, vestido semelhante ao visualizado nas imagens e ao ser abordado, dispensou ao chão um cigarro de maconha.

Ao ser indagado, acabou confessando que participou do furto das sacas de café e de imediato entregou que parte do material estava na casa de sua mãe e outra parte na casa de sua companheira.

Todas as sacas de café foram recuperadas, o veículo utilizado, que havia sido abandonado após o crime foi apreendido e removido ao pátio credenciado.

O autor, que não quis informar os dados do outro envolvido, foi preso e conduzido para a delegacia de plantão, juntamente com as sacas de café, onde permaneceu para as devidas providências.