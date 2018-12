Matheus Ceará se apresenta em no Theatro Capitólio dia 20 de janeiro

No dia 20 de janeiro, o grande humorista Matheus Ceará chega a Varginha com seu novo show, “Papai é uma piada”. O espetáculo acontece no Theatro Capitólio, às 20h30.

Matheus Ceará atualmente está no SBT, compondo o elenco do programa “A Praça é Nossa”, apresentado por Carlos Alberto de Nóbrega. A censura é de 16 anos.

Ingressos

Os ingressos são limitados e já estão a venda no valor único de R$ 35,00.

Pontos de venda

✔️AÇAÍ CLUB – Av. Rio Branco, 399 – Centro – Varginha – 3221-9498.

✔️HERING STORE – Rua Pte. Antônio Carlos, 462 – Centro – Varginha – 99846-5685.

✔️Ou ainda online através do site Mega Bilheteria (nos cartões de crédito):

https://www.megabilheteria.com/evento?id=20181220140024

Realização e informações

MM Produções Artísticas – (35) 99129-0061 / 99106-7489 -(WhatsApp)

Novo show

📍Em 2019 Matheus Ceará se reinventa, em um show com formato INÉDITO!

Quadros novos, piadas e novas histórias de família. Conta sobre a paternidade, dia a dia com sua filha Ivy, seu casamento e as situações mais engraçadas de sua família.

O quadro: “Vocês pedem e eu conto!” traz o público para dentro do show, onde o humorista abre para a plateia a possibilidade de pedir temas de suas piadas preferidas. O quadro Ventríloquo Humano, com a famosa máscara que brincou com Carlos Alberto de Nóbrega, Celso Portiolli, Emílio Surita, entre outros, promete muitas risadas. Paródias e imitações também fazem parte deste show surpreendente. E não para por aí, Matheus Ceará traz ainda novidades para o seu show. Convidamos você e sua família a conhecer e se divertir MUITO ao vivo!!!

Redação CSul – Iago Almeida