Maria Venture e Gregory Kessey passam início de ano em Arraial do Cabo, no Rio de Janeiro

Um dos casais mais comentados nas redes sociais e queridinhos pela garotada Maria Venture, 19 anos e Gregory Kessey, 21 anos, escolheram Arraial do Cabo, conhecido como o Caribe Brasileiro, na Região dos Lagos do Rio para os passarem os primeiros dias de 2020.

“Estamos aqui em Arraial do Cabo para curtir momentos a dois, pensarmos novas ideias e trabalhos para esse ano também”, conta Maria. “Estar com ela é sempre uma diversão. O que mais fazemos juntos é saber rir e com muita ideia também. Maria é o meu amor”, conta Gregory que tem mais de 270 milhões de visualizações no seu canal no youtube.

Nos dias 18 e 19 deste mês, Maria Venture, que é uma das grandes promessas do humor, voltará com sua turnê do espetáculo “Ninguém me Entende”, no Shopping Morumbi; no dia 23, ela estará em São José dos Campos-SP; no dia 25 em Brasília; no dia 26 deste mês, em Águas Claras e 16 de fevereiro, ela vai se apresentar em Curitiba.

“Estar no palco é uma alegria porque fico perto do público. Fazer internet, teatro, televisão – tudo é uma coisa só. E nossa geração entende e sabe a importância disso”, finaliza Maria Venture.

Fonte: Assessoria de Imprensa DAN BELIGOLI – (32) 99181-0132 / Fotos: Divulgação