Igrejas de Varginha preparam acampamentos durante o Carnaval; confira

Pin Compartilhar 0 Compart.

A festa mais animada do Brasil está se aproximando. Estamos falando do Carnaval. Mas nem todo mundo gosta de ficar noite e dia pulando em ritmo acelerado. Se você não se identifica com a folia, saiba que existem alternativas para aproveitar os dias de folga (se os tiver) e descansar o corpo e a mente: retiros de Carnaval!

Tudo bem, que uma das alternativas de muitas pessoas é ficar em casa descansando, fazendo as suas tarefas, porém, muitas vezes isso se resume a ficar dormindo grande parte do tempo ou, no máximo, ficar atirado no sofá.

Não tem nada de errado com isso, mas existem formas mais proveitosas de curtir um feriadão de Carnaval e uma delas pode ser o retiro espiritual. Até porque dormir até tarde e assistir televisão são atividades que você pode fazer todo final de semana, não é mesmo?

Seguem algumas experiências compartilhadas por diversos participantes de retiros:

fastar-se do local em que vive por um ou mais dias ajuda a rever situações do cotidiano com uma nova perspectiva.

Desfrutar da culinária lactovegetariana feita com amor pode contribuir para o bem-estar físico e espiritual.

Estar na companhia de pessoas que compartilham da intenção de crescer e progredir enquanto indivíduos é também sempre enriquecedor.

Experimentar uma atmosfera saudável, com vibrações de meditação e ar puro é revigorante.

Varginha

Em Varginha, algumas Igrejas prepararam programações especiais para que os fiéis possam se divertir e orar ao mesmo tempo. Confira:

Paróquia Cristo Luz dos Povos

O retiro vai iniciar neste sábado (22) às 14h no Caic II, no bairro Cidade Nova, em Varginha. O término será na terça-feira (25), após o almoço, por volta também das 14h.

Valor do encontro será 40,00 incluso todas as refeições (café da manhã, almoço, lanche da tarde e jantar). Todos devem levar colchão, roupa de cama e objetos de uso pessoal.

Não é permitida a entrada de qualquer tipo de drogas ilícitas ou lícitas. Menor de idade tem que ter uma carta de autorização assinada pelo responsável legal; esta carta pode ser adquirida pelo responsável no local do encontro ou em quaisquer grupo de oração das paróquias.

Igreja Quadrangular

O acampamento terá início neste sábado (22), às 14h e se encerra na Quarta-feira de Cinzas (26), às 14h. O valor é de 180,00. O Sítio Vale do Hermon foi o local escolhido deste ano.

Redação CSul – Iago Almeida e Franciele Brígida

Foto: Divulgação Igreja Quadrangular (Acampamento em 2019)

Fonte: https://www.eusemfronteiras.com.br/