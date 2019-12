Homem é preso poucos minutos após furtar construção

Pin Compartilhar 0 Compart.

Na madrugada desta quarta-feira (11), a Polícia Militar recebeu denúncia de havia uma pessoa suspeita dentro de um imóvel no Alto dos Pinheiros, em Varginha.

Ao chegar ao local, a policia flagrou Fabrício Inácio da Costa de 31 anos empurrando um carrinho de mão. No primeiro momento ele alegou para os policiais que havia achado o carrinho, mas depois confessou o furto.

Os militares encontraram além do carrinho, um facão, um motor de betoneira e uma ferramenta de armar ferragens. Tudo foi entregue para o dono da obra, um homem de 61 anos que mora no bairro Morada do Sol.

Fabrício saiu do presídio de Varginha em março, depois de ser preso por furto e foi levado para a delegacia.

Redação Csul- Karen Emanuelle

Fotos: PMMG- Varginha