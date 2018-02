Frio siberiano invade a Europa e deixa ao menos 4 mortos

Ao menos quatro pessoas morreram vítimas da onda de frio siberiano que atinge a Europa, perturba os sistemas de transporte de vários países e obriga muitas cidades a fecharem as escolas. A “Besta do Leste”, como é chamada pela imprensa inglesa, deixou Roma coberta de neve. É a primeira nevada na capital italiana em seis anos, alimentada por ventos gélidos provenientes da Rússia, que fará as temperaturas caírem para níveis incomuns em várias partes da Europa.

Em Roma, que viveu sua primeira nevada desde fevereiro de 2012, com até quatro centímetros de neve nas ruas, a prefeitura fechou as escolas, e a companhia ferroviária abriu várias estações para abrigar os sem-teto. Na capital italiana foi registrada uma temperatura de 0ºC na manhã de segunda-feira (26), e até na quarta (28) haverá baixas de até -6ºC. O frio, porém, fez a alegria de padres no Vaticano, com diversos religiosos brincando com bolas de neve na praça de São Pedro.

Duas pessoas morreram de frio na Polônia desde sábado. Na noite de domingo, os termômetros marcaram -26,2ºC na cidade de Goldap, ao norte da país. Na França, onde as temperaturas cairão a -10ºC e a sensação térmica será de -18ºC nos próximos dias, foram abertos abrigos de emergência para as pessoas sem teto.

Um homem na rua na cidade de Valence, no sudeste da França, foi encontrado morto no domingo, depois de na sexta-feira ter sido registrada a morte de outro homem em um subúrbio de Paris. As autoridades acreditam que estão ligadas ao frio.

O serviço de meteorologia britânico advertiu no domingo que “esta semana parece que será a mais fria no Reino Unido em vários anos”. Na segunda, entrou em vigor um alerta amarelo anunciando possíveis problemas de transporte por nevadas que se intensificarão na terça (27) e na quarta.

Abrigos. Em Berlim, onde se estima que ao menos 3.000 pessoas vivem nas ruas, os abrigos tiveram uma ocupação de 95% na noite de domingo para segunda-feira. A previsões são de até -20ºC.

Nem a Rússia se salva dessa onda de frio extremo. Seu serviço meteorológico advertiu para temperaturas “anormalmente frias” entre -14ºC e -24ºC. Na Suécia, as temperaturas oscilaram entre -5ºC em Estocolmo e -20ºC nas montanhas perto de Östersund, onde muitos suecos estão passando suas férias de esqui, como são chamadas em vários países da Europa.

Em Viena, foram organizados cursos especiais de esqui, já que as temperaturas caíram para -20ºC em toda o país.

Aéreas pedem atenção a voos

Roma. O frio obrigou Romênia e Croácia a fecharem as escolas e a convocarem funcionários para ajudar nos serviços de emergência, enquanto a Bulgária registrou até 16 cm de neve.

As companhias aéreas que voam para os países europeus pediram que os clientes com passagem até a próxima sexta-feira fiquem atentos a possíveis atrasos e cancelamentos nos voos.

Fonte: O Tempo / Foto: Vincenzo Pinto