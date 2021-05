Ex-diretor de futebol do Palmeiras, Alexandre Mattos viaja para o México

Mattos viajou para o México para ampliar seu Networking.

Alexandre Mattos, é uma figura pública bem conhecida no futebol. Principalmente pelos torcedores do Palmeiras. O diretor de futebol, esteve no Palmeiras por quase cinco anos. Foi responsável pela restruturação de processos, metodologias e categorias de base. Montou a equipe que levantou a taça da Copa do Brasil em 2015, e do Brasileirão em 2016 e 2018.

Mattos vem ampliando seu conhecimento e relacionamento. O chamado “Networking”.

“A base de um grande executivo, são os relacionamentos”, disse Alexandre Mattos. Em sua rede social (@oficialalexandremattos), o executivo de futebol, postou fotos falando sobre a viagem. Jantou em um restaurante com Jaime Ordiales (Presidente do Cruz Azul, do México). Como atleta, Jaime Ordiales jogou a Copa do Mundo de 1998, vestindo a camisa da Seleção Mexicana.

Nos últimos meses, Alexandre Mattos tem estado bastante ativo em sua rede social. Sempre respondendo e interagindo com seus fãs e seguidores. E também divulgando e ajudando muitas pessoas, em projetos sociais e campanhas solidárias.

No Palmeiras, Alexandre Mattos foi o responsável por grandes contratações, como por exemplo: Dudu, no início de 2015, e desde então, tornaram-se amigos pessoais. Além de outros jogadores como Weverton, Gomez, Felipe Melo e Veiga.

