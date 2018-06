Bruno Hrabovky apresenta “Rock ao Piano” no Theatro Capitólio neste domingo

Varginha recebe às 19h do próximo domingo (24), o espetáculo “Rock ao Piano”, do músico Bruno Hrabovky .

No repertório, sucessos do U2, Red Hot Chilli Peppers, Coldplay, Snow Patrol e muitas outras grandes feras do rock internacional.

Esta é a segunda vez em que o músico se apresenta na cidade. Para Bruno, “ano passado fiz um show em Varginha em data arriscada, uma quinta-feira em que tinha um evento gratuito simultâneo na cidade, também de rock, mas arrisquei mesmo assim, uma vez que já estaria na região. Dessa vez consegui uma data melhor e estou confiante para a realização de um evento maior. Apresentarei um novo repertório do projeto, novamente trabalhando versões do rock usando apenas o piano, abordando principalmente rock clássico e pop/rock, mas fechando com pelo menos um clássico do metal”, afirmou.

Os ingressos podem ser adquiridos na Pré-Fest@ Ingressos (Rua Dona Zica, 46-A – Vila Pinto).

Sobre Bruno Hrabovky

Bruno estudou piano erudito dos 6 aos 21 anos com a professora Luciana Bissi, sem nunca deixar de tocar. Sempre apreciou muito as obras clássicas, porém, ao desenvolver uma grande facilidade para tirar músicas de ouvido, aos poucos passou a dar mais espaço para interpretações próprias de músicas conhecidas, principalmente de Rock e Metal, seus estilos preferidos.

Graduado em Geologia pela Universidade Federal do Paraná, se dedica exclusivamente aos projetos musicais desde sua formatura, em 2013. Mantém uma página no YouTube e também um perfil musical no Facebook para divulgar suas interpretações.

Realizou diversos shows em Curitiba em 2013, principalmente com o tema “Rock ao Piano”, mas foi em 2014 que começou a ampliar seus horizontes, reunindo bons públicos em outras cidades e aumentando a repercussão de seu projeto. Até o momento, já se apresentou em 64 cidades de 8 estados do país.

Rock ao Piano

Embora goste muito de ouvir e de tocar tango e música erudita, foi no Rock que Bruno encontrou sua verdadeira identidade junto ao piano. Trilhando um caminho relativamente incomum para um pianista, o músico cria versões completas de Rocks conhecidos usando apenas o instrumento acústico, tocando desde a melodia até a base feita pela banda.

Suas bandas preferidas – portanto, suas grandes influências – são Pink Floyd, Queen, Dream Theater, Symphony X, System of a Down, Metallica e Legião Urbana. Seu repertório, porém, aborda um universo muito mais amplo.