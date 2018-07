Viúva de cantor sertanejo se envolve em acidente no mesmo dia da morte dele, em Alfenas

Na noite de sábado (21), o Corpo de Bombeiros de Alfenas foi acionado para atender um acidente envolvendo dois carros na BR-491, na altura do trevo de acesso à cidade de Fama. Segundo os militares, no local houve uma colisão lateral entre dois veículos. Apenas uma mulher, que viajava acompanhada do marido e o filho, foi socorrida e encaminhada para o Hospital Alzira Velano, com ferimentos leves.

A condutora do outro carro, que viajava sozinha nada sofreu, apenas estava muito abalada, pois no mesmo dia havia perdido o esposo, o cantor sertanejo Domingos Amaraí Sabino da Cunha, 77 anos, da dupla Belmonte e Amaraí, faleceu neste sábado por causa de um infarto e será enterrado na tarde deste domingo, em Alfenas. A dupla Belmonte e Amaraí é famosa pela gravação da música Saudade da Minha Terra, lançada em 1966. Em 1972, Belmonte, cujo nome de batismo era Paschoal Zanetti Todorelli, morreu em um acidente de carro, aos 34 anos. Um vídeo de 2014, parte de um DVD, mostra Amaraí fazendo um dueto com o filho e falando um pouco sobre a história da canção.

Fonte: Estado de Minas / Foto: Reprodução